Беттмэн о проблемах с ареной ОИ-2026: «НХЛ не организовывает мероприятие. Мы приглашенные гости. Мы предложили помощь, если они сочтут это необходимым – у нас есть опыт»

Гэри Беттмэн высказался о проблемах с хоккейной ареной ОИ-2026.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн дал комментарий относительно проблем с хоккейной ареной в преддверии Олимпиады-2026.
В ходе второго периода тестовый матч прервали на пять минут, так как потребовалось заделать дыру во льду, образовавшуюся между кругами вбрасывания.
«Трудности все еще остаются, потому что здание по-прежнему строится, а лед новый.
Ожидаем, что все необходимые работы будут выполнены своевременно. Но не мы организовываем это мероприятие. Мы приглашенные гости.
Однако мы предложили помощь, консультации и советы, если они сочтут это необходимым и уместным, поскольку у нас есть определенный опыт в этой области», – сказал Гэри Беттмэн.
