Макдэвид установил рекорд «Эдмонтона» – 10-й сезон подряд с 50+ передачами. У Гретцки и Курри было по 9

Коннор Макдэвид сделал 50 голевых передач в этом сезоне НХЛ.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид достиг отметки в 50 результативных передач в нынешнем сезоне после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго » (4:1), в котором канадец сделал два паса.

В активе Коннора теперь 80 (30+50) баллов в 46 матчах.

Для Макдэвида это десятый подряд сезон, в котором он сделал как минимум 50 передач. В истории Ойлерс это новый рекорд. У Уэйна Гретцки и Яри Курри таких сезонов было по девять.

Среди действующих хоккеистов Макдэвид с 10 сезонами является вторым по этому показателю, уступая Сидни Кросби, у которого 12 таких сезонов в общей сложности.