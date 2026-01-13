Макдэвид установил рекорд «Эдмонтона» – 10-й сезон подряд с 50+ передачами. У Гретцки и Курри было по 9
Коннор Макдэвид сделал 50 голевых передач в этом сезоне НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид достиг отметки в 50 результативных передач в нынешнем сезоне после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:1), в котором канадец сделал два паса.
В активе Коннора теперь 80 (30+50) баллов в 46 матчах.
Для Макдэвида это десятый подряд сезон, в котором он сделал как минимум 50 передач. В истории Ойлерс это новый рекорд. У Уэйна Гретцки и Яри Курри таких сезонов было по девять.
Среди действующих хоккеистов Макдэвид с 10 сезонами является вторым по этому показателю, уступая Сидни Кросби, у которого 12 таких сезонов в общей сложности.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
