«Торонто» набрал очки в 10-м матче подряд после победы над «Колорадо». Команда Беруби идет на 6-м месте на Востоке
«Торонто» набрал очки в десятом матче подряд в НХЛ.
«Торонто» обыграл «Колорадо» (4:3 ОТ) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Таким образом, канадский клуб продлил серию с набранными очками до десяти матчей, в ходе которой одержал восемь побед и дважды уступил в овертаймах – «Детройту» (2:3 ОТ) и «Айлендерс» (3:4 ОТ).
На данный момент команда тренера Крэйга Беруби находится на 6-й строчке в таблице Восточной конференции, имея в активе 53 очка в 45 матчах.
«Мэйпл Лифс» продолжат чемпионат 14 января матчем против «Юты».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
