«Торонто» набрал очки в 10-м матче подряд после победы над «Колорадо». Команда Беруби идет на 6-м месте на Востоке

«Торонто» набрал очки в десятом матче подряд в НХЛ.

«Торонто » обыграл «Колорадо » (4:3 ОТ) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Таким образом, канадский клуб продлил серию с набранными очками до десяти матчей, в ходе которой одержал восемь побед и дважды уступил в овертаймах – «Детройту» (2:3 ОТ) и «Айлендерс» (3:4 ОТ).

На данный момент команда тренера Крэйга Беруби находится на 6-й строчке в таблице Восточной конференции, имея в активе 53 очка в 45 матчах.

«Мэйпл Лифс» продолжат чемпионат 14 января матчем против «Юты».