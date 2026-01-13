Рафф – 3-й тренер в истории НХЛ с 1900 матчами в лиге. Больше игр провели только Морис (1975) и Боумэн (2141)
Линди Рафф провел 1900-й матч в качестве тренера в НХЛ.
«Баффало» уступил «Флориде» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Этот матч стал 1900-м в карьере главного тренера «Сэйбрс» Линди Раффа, у которого 25 сезонов в лиге.
Он находится на третьей позиции по количеству проведенных игр среди тренеров. Больше матчей в активе только у двух специалистов – Пола Мориса (1975 матчей, 28 сезонов) и Скотти Боумэна (2141 матч, 30 сезонов).
Джоэл Кенневилл, возглавляющий «Анахайм», располагается на 4-й позиции с 1813 матчами.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
