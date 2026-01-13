Купер одержал 600 побед вторым по скорости в НХЛ – за 1005 матчей. Боумэну потребовалось 1002 игры
Джон Купер выиграл 600-й матч в НХЛ как тренер.
«Тампа» обыграла «Филадельфию» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Для 58-летнего главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера эта победа стала 600-й в лиге.
Он вторым по скорости достиг этого показателя, уступив только Скотти Боумэну, которому покорились 600 побед за 1002 матчах. Куперу потребовалось 1005 матчей.
Третье место занимает Брюс Будро – 600 побед за 1049 матчей.
Купер возглавляет «Лайтнинг» с сезона-2012/13. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Стэнли (2020, 2021).
