Купер одержал 600 побед вторым по скорости в НХЛ – за 1005 матчей. Боумэну потребовалось 1002 игры

Джон Купер выиграл 600-й матч в НХЛ как тренер.

«Тампа » обыграла «Филадельфию» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Для 58-летнего главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера эта победа стала 600-й в лиге.

Он вторым по скорости достиг этого показателя, уступив только Скотти Боумэну , которому покорились 600 побед за 1002 матчах. Куперу потребовалось 1005 матчей.

Третье место занимает Брюс Будро – 600 побед за 1049 матчей.

Купер возглавляет «Лайтнинг» с сезона-2012/13. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Стэнли (2020, 2021).