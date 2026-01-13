  • Спортс
  Галлан покинул пост тренера «Шанхая», чтобы «сосредоточиться на восстановлении здоровья». Его помощник Келли стал и.о. главного тренера
Галлан покинул пост тренера «Шанхая», чтобы «сосредоточиться на восстановлении здоровья». Его помощник Келли стал и.о. главного тренера

Жерар Галлан покинул пост главного тренера «Шанхай Дрэгонс».

«Шанхай Дрэгонс» сообщил об уходе Жерара Галлана с поста главного тренера команды.

Его помощник Майк Келли остался в китайском клубе и стал исполняющим обязанности главного тренера.

«После консультаций с врачом команды и руководством клуба главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан решил покинуть свой пост и сосредоточиться на полном восстановлении своего здоровья.

На данный момент состояние Жерара Галлана улучшилось. Мы просим средства массовой информации уважать право семьи Галлана на частную жизнь и не беспокоить по поводу комментариев», – говорится в сообщении.

«К сожалению, в последние недели мое самочувствие не позволяло мне полноценно исполнять свои обязанности. В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост. Мы посовещались с руководством и расстались друзьями. Я верю, что команда сможет с честью выйти из той непростой ситуации, которая сложилась на данный момент», – сказал Жерар Галлан.

Галлан работал с «Шанхаем» с августа 2025 года. На данный момент команда находится на 9-м месте в таблице Западной конференции, имея в активе 43 очка в 43 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
