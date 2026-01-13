Галлан покинул пост тренера «Шанхая», чтобы «сосредоточиться на восстановлении здоровья». Его помощник Келли стал и.о. главного тренера

Жерар Галлан покинул пост главного тренера «Шанхай Дрэгонс».

«Шанхай Дрэгонс » сообщил об уходе Жерара Галлана с поста главного тренера команды.

Его помощник Майк Келли остался в китайском клубе и стал исполняющим обязанности главного тренера.

«После консультаций с врачом команды и руководством клуба главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан решил покинуть свой пост и сосредоточиться на полном восстановлении своего здоровья.

На данный момент состояние Жерара Галлана улучшилось. Мы просим средства массовой информации уважать право семьи Галлана на частную жизнь и не беспокоить по поводу комментариев», – говорится в сообщении.

«К сожалению, в последние недели мое самочувствие не позволяло мне полноценно исполнять свои обязанности. В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост. Мы посовещались с руководством и расстались друзьями. Я верю, что команда сможет с честью выйти из той непростой ситуации, которая сложилась на данный момент», – сказал Жерар Галлан.

Галлан работал с «Шанхаем» с августа 2025 года. На данный момент команда находится на 9-м месте в таблице Западной конференции, имея в активе 43 очка в 43 играх.