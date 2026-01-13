Пойнт получил травму в момент гола в ворота «Филадельфии». Йорк на пятаке завалился на ногу форварда «Тампы»
Брэйден Пойнт не доиграл матч с «Филадельфией» из-за травмы.
Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:1).
Канадский хоккеист травмировался в момент, когда на пятой минуте второго периода отправил шайбу в ворота соперника.
Пойнт удачно сыграл на пятаке, добив шайбу в ворота, но в это же время ему на ногу завалился защитник «Флайерс» Кэмерон Йорк.
После этого Пойнт не появлялся на льду, сыграв в итоге лишь 5:47, но успев нанести пять бросков по воротам.
Форвард является участником состава сборной Канады на Олимпиаде-2026. В этом сезоне Пойнт набрал 30 (11+19) очков в 37 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
