Маккиннон возглавил гонку бомбардиров НХЛ, опередив Макдэвида на одно очко. У форварда «Колорадо» 81 балл в 45 матчах сезона
Нэтан Маккиннон возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ.
Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 3 (0+3) очка и был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:4 ОТ).
Канадец также получил показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам и провел на льду 24:40 (3:53 – в большинстве).
Таким образом, в активе Маккиннона стало 81 (36+45) балл при полезности «плюс 49» в 45 матчах чемпионата.
Он стал лидером списка бомбардиров лиги, опередив Коннора Макдэвида, который в этом игровом дне набрал 2 (0+2) против «Чикаго». На счету Коннора 80 (30+50) баллов в 46 играх.
Третьим в гонке бомбардиров идет Макклин Селебрини (70 очков) из «Сан-Хосе», четвертым – Никита Кучеров (67 очков) из «Тампы».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости