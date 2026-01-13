Гребенкин подрался с Крозье в матче «Филадельфии» и «Тампы» после хита Аболса против Карлайла. Форвард получил 17 минут штрафа

Никита Гребенкин подрался с Максвеллом Крозье.

Нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин подрался с защитником «Тампы » Максвеллом Крозье в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5).

Эпизод в начале третьего периода начался с того, что форвард «Флайерс» Родриго Аболс толкнул на борт защитника «Лайтнинг» Деклана Карлайла.

Партнеры сразу отправились заступаться за партнера, после чего в суматохе Гребенкин сцепился с Крозье.

Россиянин получил 17 штрафных минут в этом матче. Он не набрал результативных очков за 10:50 на льду (0:52 – в большинстве). В общей сложности «Филадельфия» и «Тампа» набрали 78 минут штрафа.