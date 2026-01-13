Болельщики «Рейнджерс» скандировали «Увольте Друри» в матче с «Сиэтлом». Команда идет 14-й на Востоке
Фанаты «Рейнджерс» высказались против Криса Друри.
Болельщики «Рейнджерс» скандировали «Увольте Друри» в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:4), требуя отставки генерального менеджера команды Криса Друри.
Это поражение стало седьмым в последних восьми играх для команды тренера Майка Салливана.
На данный момент клуб из Нью-Йорка располагается на 14-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков в 47 матчах.
«Рейнджерс» проиграли 16 из 21 домашних матча в сезоне. Команда Салливана нанесла 21 бросок в игре с «Сиэтлом»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The New York Post
