Болельщики «Рейнджерс» скандировали «Увольте Друри» в матче с «Сиэтлом». Команда идет 14-й на Востоке

Фанаты «Рейнджерс» высказались против Криса Друри.

Болельщики «Рейнджерс» скандировали «Увольте Друри» в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла » (2:4), требуя отставки генерального менеджера команды Криса Друри .

Это поражение стало седьмым в последних восьми играх для команды тренера Майка Салливана.

На данный момент клуб из Нью-Йорка располагается на 14-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков в 47 матчах.

«Рейнджерс» проиграли 16 из 21 домашних матча в сезоне. Команда Салливана нанесла 21 бросок в игре с «Сиэтлом»