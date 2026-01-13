Макдэвид набрал очки в 19-м матче подряд – 0+2 против «Чикаго». Капитан «Эдмонтона» – лидер гонки бомбардиров с 80 баллами в 46 играх

Коннор Макдэвид набрал очки в 19-м матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго » (4:1).

Таким образом, канадский хоккеист продлил серию с набранными очками до 19 матчей, что является его личным рекордом.

В матче с «Блэкхокс» он также получил показатель полезности «плюс 3», нанес два броска по воротам и провел на льду 21:18 (3:05 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве).

Макдэвид лидирует в гонке лучших бомбардиров лиги в этом сезоне, набрав 80 (30+50) очков в 46 матчах чемпионата. Его статистику можно изучить по ссылке .