Макдэвид набрал очки в 19-м матче подряд – 0+2 против «Чикаго». Капитан «Эдмонтона» – лидер гонки бомбардиров с 80 баллами в 46 играх
Коннор Макдэвид набрал очки в 19-м матче подряд в НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:1).
Таким образом, канадский хоккеист продлил серию с набранными очками до 19 матчей, что является его личным рекордом.
В матче с «Блэкхокс» он также получил показатель полезности «плюс 3», нанес два броска по воротам и провел на льду 21:18 (3:05 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве).
Макдэвид лидирует в гонке лучших бомбардиров лиги в этом сезоне, набрав 80 (30+50) очков в 46 матчах чемпионата. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости