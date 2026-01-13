Слафковски набрал 18 очков в 12 последних матчах за «Монреаль». Форвард стал 2-й звездой игры с «Ванкувером» – у него 1+2

Юрай Слафковски набрал три очка в матче против «Ванкувера».

Нападающий «Монреаля » Юрай Слафковски стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера » (6:3).

21-летний словак отметился 3 (1+2) очками при полезности «плюс 2» и игровом времени 14:44.

Первый номер драфта НХЛ-2022 набрал 18 (8+10) очков в последних 12 матчах за «Канадиенс» в чемпионате.

В этом сезоне Слафковски имеет в активе 38 (17+21) баллов в 46 матчах. Его статистику можно изучить по ссылке .