Слафковски набрал 18 очков в 12 последних матчах за «Монреаль». Форвард стал 2-й звездой игры с «Ванкувером» – у него 1+2
Юрай Слафковски набрал три очка в матче против «Ванкувера».
Нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:3).
21-летний словак отметился 3 (1+2) очками при полезности «плюс 2» и игровом времени 14:44.
Первый номер драфта НХЛ-2022 набрал 18 (8+10) очков в последних 12 матчах за «Канадиенс» в чемпионате.
В этом сезоне Слафковски имеет в активе 38 (17+21) баллов в 46 матчах. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости