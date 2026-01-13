Мичков не забил в 8-м матче подряд и набрал «минус 6» в трех играх. У форварда «Филадельфии» 2 броска за 16 минут против «Тампы»

Матвей Мичков не забил в восьмом матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы » (1:5).

21-летний форвард нанес два броска по воротам при полезности «минус 2» и игровом времени 16:07 (1:56 – в большинстве).

В трех последних матчах Матвей набрал в общей сложности «минус 6» за полезность. До этого «минус 1» против «Торонто» (1:2 ОТ) и «минус 3» – против «Тампы» (2:7).

Безголевая серия россиянина продлилась до восьми матчей. В этом сезоне Мичков набрал 23 (9+14) очка при полезности «минус 6» в 43 играх чемпионата. Среднее игровое время – 14:39.