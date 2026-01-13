  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мичков не забил в 8-м матче подряд и набрал «минус 6» в трех играх. У форварда «Филадельфии» 2 броска за 16 минут против «Тампы»
17

Мичков не забил в 8-м матче подряд и набрал «минус 6» в трех играх. У форварда «Филадельфии» 2 броска за 16 минут против «Тампы»

Матвей Мичков не забил в восьмом матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (1:5).

21-летний форвард нанес два броска по воротам при полезности «минус 2» и игровом времени 16:07 (1:56 – в большинстве).

В трех последних матчах Матвей набрал в общей сложности «минус 6» за полезность. До этого «минус 1» против «Торонто» (1:2 ОТ) и «минус 3» – против «Тампы» (2:7).

Безголевая серия россиянина продлилась до восьми матчей. В этом сезоне Мичков набрал 23 (9+14) очка при полезности «минус 6» в 43 играх чемпионата. Среднее игровое время – 14:39.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoМатвей Мичков
logoНХЛ
logoФиладельфия
logoТампа-Бэй
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичков остался без голов в 7-м матче подряд, без очков – в 2-м. У него 2 броска, 2 потери и «минус 3» за 17:10 против «Тампы» – 2-е время в сезоне
11 января, 03:55
Главные новости
«Бостон», «Детройт» и «Оттава» интересуются Андерссоном из «Калгари». «Брюинс» могут обменять Лорея и выбор в 1-м раунде драфта (RG)
16 минут назад
«Сочи» победил СКА, прервав серию из 3 поражений. Хомченко сделал 41 сэйв
37 минут назад
КХЛ. СКА проиграл «Сочи» в единственном матче дня
44 минуты назад
Шестеркин и Фокс катались перед тренировкой «Рейнджерс». Вратарь не играет с 6 января из-за травмы
сегодня, 18:31
Андрей Сафронов: «Спорт должен быть вне политики. Трамп это продемонстрировал, назвав Бобровского великолепным без зазрения совести. Это ценный комплимент со стороны Америки»
сегодня, 18:12
Рутерфорд о перестройке в «Ванкувере»: «Наша обязанность – слушать предложения по всем игрокам»
сегодня, 17:59
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Сент-Луисом», «Каролина» – с «Флоридой», «Сан-Хосе» против «Детройта», «Колорадо» встретится с «Нэшвиллом»
сегодня, 16:57
Каменский о словах Трампа про Бобровского: «Приятно, что президент США отмечает его игру. Это здорово для нашей вратарской школы. Сергей уже давно всем все доказал»
сегодня, 17:34
Дрегер о возможном обмене Петтерссона: «Ванкувер» будет прислушиваться к проявляемому к Элиасу интересу. Руководство использует слово «перестройка», они должны быть открыты для всего»
сегодня, 17:25
Александр Тихонов: «Трампа терпеть не могу, но спасибо ему за высокую оценку таланта Бобровского. Во всем остальном я бы давно посадил его на задницу»
сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о словах Трампа про Бобровского: «Он действительно легенда. Радует, что президент тоже интересуется и знает его игру. Сергей – один из лучших голкиперов в НХЛ»
33 минуты назад
Максим Рыбин: «Связка Хомченко – Самсонов, возможно, сильнейшая в КХЛ бригада. Вратарскую линию «Сочи» закрыл, она грамотная, стабильная»
сегодня, 17:42
Барзэл набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Айлендерс» 145+355 в 576 матчах
сегодня, 16:24
Каменский о будущем Овечкина: «Хотим видеть его на льду, чтобы он и дальше радовал нас своей игрой, результатами и рекордами»
сегодня, 15:57
Арбитр Егоров о службе в президентском полку ФСО: «Занимались охраной Кремля и прилегающих объектов. Предлагали остаться, но я выбрал судейство»
сегодня, 15:50
Депутат Журова: «Трамп понимает, что вклад российских игроков, таких как Овечкин и Бобровский, заслуживает уважения. Абсолютно нормальная позиция»
сегодня, 15:37
Быков о Бобровском: «Заслужил похвалу от Трампа своей достойной игрой. Сергей – большой профессионал»
сегодня, 15:13
«Барыс» перевел Гайтамирова в список отказов. У защитника 167 игр в КХЛ за клуб
сегодня, 14:08
Дрегер о Панарине: «Переговоры о продлении контракта неактивны. Если «Рейнджерс» попросят его снять запрет на обмен, какой будет реакция? Они надеются узнать это до Олимпиады»
сегодня, 12:13
«Лада» расторгла контракт с Кривокрасовым по соглашению сторон. Тренер отвечал за большинство, клуб идет последним в КХЛ по реализации
сегодня, 10:59