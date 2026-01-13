«Тампа» выиграла 10-й матч подряд и идет 3-й на Востоке. Рекорд клуба – 11 побед кряду, дальше – «Питтсбург»
«Тампа» одержала десятую победу подряд в НХЛ.
«Тампа» обыграла «Филадельфию» (5:1) в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Таким образом, команда тренера Джона Купера продлила победную серию до десяти игр.
«Лайтнинг» в истории дважды выигрывали 10 матчей подряд, а рекордом клуба является серия побед из 11 игр, установленная в сезоне-2019/20.
«Тампа» получит возможность повторить рекорд в следующем матче чемпионата против «Питтсбурга», который пройдет 14 января.
На данный момент команда Купера находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 44 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
