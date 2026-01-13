Демидов набрал 0+3 при «+3» за 14 минут на льду против «Ванкувера». 20-летний форвард «Монреаля» лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков
Иван Демидов сделал три передачи в матче против «Ванкувера».
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:3).
20-летний форвард был признан третьей звездой игры, в которой он также набрал показатель полезности «плюс 3» при трех бросках по воротам и игровом времени 14:27.
В этом сезоне Демидов набрал 39 (10+29) очков при полезности «плюс 9» в 46 матчах чемпионата.
Иван является лидером гонки бомбардиров лиги среди новичков в нынешнем сезоне. Он опережает Беккетта Сеннеке (34 очка) из «Анахайма» и Мэттью Шефера из «Айлендерс» (29 баллов). Статистику Демидова можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
