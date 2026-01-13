Кучеров набрал минимум 2 очка в 9-м матче подряд – 1+1 против «Филадельфии». Форвард «Тампы» с 67 баллами идет 4-м в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Никита Кучеров набрал два очка в матче против «Филадельфии».

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:1).

Россиянин отметился передачей во втором периоде, а в третьем забил в пустые ворота соперника.

Таким образом, Кучеров продлил результативную серию до 10 матчей.

Также Никита в девятой игре подряд набрал как минимум два очка за матч. Единственным действующим хоккеистом с такой же серией является Стивен Стэмкос , сделавший это в сезоне-2021/22.

В этом сезоне Кучеров набрал 67 (23+44) очка при полезности «плюс 24» в 40 матчах чемпионата. Он занимает четвертое место в гонке бомбардиров НХЛ. Его ближайшим конкурентом является Макклин Селебрини из «Сан-Хосе», имеющий в активе 70 баллов.