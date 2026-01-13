Панарин набрал 600 очков быстрее всех в истории «Рейнджерс», опередив Мессье. Артемий сделал это за 476 матчей, Марк – за 531

Артемий Панарин набрал 600 очков быстрее всех в истории «Рейнджерс».

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:4).

34-летний россиянин достиг отметки в 600 (202+398) набранных очков в составе клуба из Нью-Йорка.

Панарин сделал это быстрее всех в истории «Рейнджерс ». Артемию потребовалось сыграть 476 матчей. Он опередил Марка Мессье , который набрал 600 баллов за 531 матч.

Матч против «Сиэтла » Панарин завершил с показателем полезности «минус 2», одним броском по воротам и игровым временем 21:18 (3:34 – в большинстве). В этом сезоне в его активе 50 (16+34) баллов при полезности «минус 14» в 46 матчах.