Панарин набрал 600 очков быстрее всех в истории «Рейнджерс», опередив Мессье. Артемий сделал это за 476 матчей, Марк – за 531
Артемий Панарин набрал 600 очков быстрее всех в истории «Рейнджерс».
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:4).
34-летний россиянин достиг отметки в 600 (202+398) набранных очков в составе клуба из Нью-Йорка.
Панарин сделал это быстрее всех в истории «Рейнджерс». Артемию потребовалось сыграть 476 матчей. Он опередил Марка Мессье, который набрал 600 баллов за 531 матч.
Матч против «Сиэтла» Панарин завершил с показателем полезности «минус 2», одним броском по воротам и игровым временем 21:18 (3:34 – в большинстве). В этом сезоне в его активе 50 (16+34) баллов при полезности «минус 14» в 46 матчах.
