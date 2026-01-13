«Рейнджерс» проиграли 16 из 21 домашних матча в сезоне. Команда Салливана нанесла 21 бросок в игре с «Сиэтлом»
«Рейнджерс» проиграли 16-й домашний матч в сезоне НХЛ.
«Рейнджерс» уступили «Сиэтлу» (2:4) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это поражение стало седьмым в последних восьми играх для команды тренера Майка Салливана. «Сиэтл» перебросал нью-йоркцев со счетом 30:21.
Кроме того, «Рейнджерс» проиграли 16 из 21 матчах на льду Madison Square Garden в этом сезоне. У команды лишь 2 победы в основное время на домашней площадке.
Команда Салливана сейчас занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 46 баллов в 47 матча.
Следующую игру в чемпионате «Рейнджерс» также проведут дома – 15 января против «Оттавы».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости