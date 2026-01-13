  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Коламбуса» об отставке Эвасона: «Cезон разочаровывает. Мы не показываем уровень, соответствующий нашим ожиданиям. Боунесс привнесет стабильность»
2

Генменеджер «Коламбуса» об отставке Эвасона: «Cезон разочаровывает. Мы не показываем уровень, соответствующий нашим ожиданиям. Боунесс привнесет стабильность»

Дон Уодделл рассказал об отставке главного тренера «Коламбуса».

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл прокомментировал увольнение главного тренера команды Дина Эвасона и его помощника Стива Маккарти.

Новым главным тренером клуба стал Рик Боунесс.

«Этот сезон разочаровывает всех нас. Мы не показываем уровень, соответствующий нашим ожиданиям. Мы все разделяем ответственность, и я тоже. 

Решение [о смене тренера] далось нелегко, но оно было необходимо именно сейчас. Дин проделал огромную работу в прошлом сезоне в чрезвычайно сложных условиях, и я благодарю его за это. Также хочу поблагодарить Стива за его преданность нашему клубу в течение пяти лет.

Рик Боунесс – потрясающий тренер с бесценным опытом и знаниями. Он привнесет стабильность в нашу команду на важном этапе сезона.

Он хороший коммуникатор, его команды играют структурировано, хорошо обороняются. Считаем, что он подходящий тренер, чтобы раскрыть потенциал нашей команды», – сказал Дон Уодделл.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Коламбуса»
logoДон Уодделл
logoДин Эвасон
Стив Маккарти
logoКоламбус
logoНХЛ
logoРик Боунесс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Бостон», «Детройт» и «Оттава» интересуются Андерссоном из «Калгари». «Брюинс» могут обменять Лорея и выбор в 1-м раунде драфта (RG)
15 минут назад
«Сочи» победил СКА, прервав серию из 3 поражений. Хомченко сделал 41 сэйв
36 минут назад
КХЛ. СКА проиграл «Сочи» в единственном матче дня
43 минуты назад
Шестеркин и Фокс катались перед тренировкой «Рейнджерс». Вратарь не играет с 6 января из-за травмы
сегодня, 18:31
Андрей Сафронов: «Спорт должен быть вне политики. Трамп это продемонстрировал, назвав Бобровского великолепным без зазрения совести. Это ценный комплимент со стороны Америки»
сегодня, 18:12
Рутерфорд о перестройке в «Ванкувере»: «Наша обязанность – слушать предложения по всем игрокам»
сегодня, 17:59
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Сент-Луисом», «Каролина» – с «Флоридой», «Сан-Хосе» против «Детройта», «Колорадо» встретится с «Нэшвиллом»
сегодня, 16:57
Каменский о словах Трампа про Бобровского: «Приятно, что президент США отмечает его игру. Это здорово для нашей вратарской школы. Сергей уже давно всем все доказал»
сегодня, 17:34
Дрегер о возможном обмене Петтерссона: «Ванкувер» будет прислушиваться к проявляемому к Элиасу интересу. Руководство использует слово «перестройка», они должны быть открыты для всего»
сегодня, 17:25
Александр Тихонов: «Трампа терпеть не могу, но спасибо ему за высокую оценку таланта Бобровского. Во всем остальном я бы давно посадил его на задницу»
сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о словах Трампа про Бобровского: «Он действительно легенда. Радует, что президент тоже интересуется и знает его игру. Сергей – один из лучших голкиперов в НХЛ»
32 минуты назад
Максим Рыбин: «Связка Хомченко – Самсонов, возможно, сильнейшая в КХЛ бригада. Вратарскую линию «Сочи» закрыл, она грамотная, стабильная»
сегодня, 17:42
Барзэл набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Айлендерс» 145+355 в 576 матчах
сегодня, 16:24
Каменский о будущем Овечкина: «Хотим видеть его на льду, чтобы он и дальше радовал нас своей игрой, результатами и рекордами»
сегодня, 15:57
Арбитр Егоров о службе в президентском полку ФСО: «Занимались охраной Кремля и прилегающих объектов. Предлагали остаться, но я выбрал судейство»
сегодня, 15:50
Депутат Журова: «Трамп понимает, что вклад российских игроков, таких как Овечкин и Бобровский, заслуживает уважения. Абсолютно нормальная позиция»
сегодня, 15:37
Быков о Бобровском: «Заслужил похвалу от Трампа своей достойной игрой. Сергей – большой профессионал»
сегодня, 15:13
«Барыс» перевел Гайтамирова в список отказов. У защитника 167 игр в КХЛ за клуб
сегодня, 14:08
Дрегер о Панарине: «Переговоры о продлении контракта неактивны. Если «Рейнджерс» попросят его снять запрет на обмен, какой будет реакция? Они надеются узнать это до Олимпиады»
сегодня, 12:13
«Лада» расторгла контракт с Кривокрасовым по соглашению сторон. Тренер отвечал за большинство, клуб идет последним в КХЛ по реализации
сегодня, 10:59