Генменеджер «Коламбуса» об отставке Эвасона: «Cезон разочаровывает. Мы не показываем уровень, соответствующий нашим ожиданиям. Боунесс привнесет стабильность»
Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл прокомментировал увольнение главного тренера команды Дина Эвасона и его помощника Стива Маккарти.
Новым главным тренером клуба стал Рик Боунесс.
«Этот сезон разочаровывает всех нас. Мы не показываем уровень, соответствующий нашим ожиданиям. Мы все разделяем ответственность, и я тоже.
Решение [о смене тренера] далось нелегко, но оно было необходимо именно сейчас. Дин проделал огромную работу в прошлом сезоне в чрезвычайно сложных условиях, и я благодарю его за это. Также хочу поблагодарить Стива за его преданность нашему клубу в течение пяти лет.
Рик Боунесс – потрясающий тренер с бесценным опытом и знаниями. Он привнесет стабильность в нашу команду на важном этапе сезона.
Он хороший коммуникатор, его команды играют структурировано, хорошо обороняются. Считаем, что он подходящий тренер, чтобы раскрыть потенциал нашей команды», – сказал Дон Уодделл.