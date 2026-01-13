Боунесс заменил Эвасона на посту главного тренера «Коламбуса». 70-летний специалист заявлял о завершении карьеры после ухода из «Виннипега»
«Коламбус» уволил главного тренера Дина Эвасона.
61-летний Дин Эвасон отправлен в отставку с поста главного тренера «Коламбуса».
Также клуб из Огайо покинул его помощник Стив Маккарти.
Новым главным тренером «Блю Джекетс» назначен 70-летний Рик Боунесс.
На данный момент «Коламбус» находится на последнем, 16-м, месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков в 45 матчах.
Эвасон тренировал команду с июля 2024 года. Боунесс ранее работал главным тренером в «Виннипеге». Уйдя из канадского клуба в 2024 году, Боунесс заявлял о завершении тренерской карьеры.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Коламбуса»
