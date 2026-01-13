  • Спортс
Шуми Бабаев: «Кузнецову нравится играть с молодыми, Жаровский и Сучков – толковые, перспективные ребята. Думаю, он принесет им пользу»

Шуми Бабаев оценил игру Евгения Кузнецова за «Салават».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова, оценил игру форварда за команду.

Ранее хоккеист был обменян в уфимский клуб из «Металлурга». Нападающий набрал 3 (1+2) очка в 2 играх за «Салават»

– Успех Евгения Кузнецова в первых матчах за «Салават Юлаев» связан с тем, что он приехал к тренеру, которому нужен?

– В Магнитогорске тоже ехали к тренеру, который хотел его использовать. Но там чего-то не хватило или тренер что-то не увидел. Пока прошло только две игры. Надеюсь, дальше все будет так же хорошо.

– В СКА Кузнецов играл с Иваном Демидовым, который теперь успешно выступает в НХЛ. Сейчас он поможет выйти на новый уровень Александру Жаровскому?

– Думаю, будет такая же история, как и с Демидовым. Он поможет Жаровскому. Кузнецову нравится играть с молодыми, а Жаровский и Сучков – толковые, перспективные ребята.

Думаю, он и дальше принесет им пользу, и от этого только выиграет команда. И двадцать минут он играет спокойно, – сказал Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoЕвгений Кузнецов
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoШуми Бабаев
logoАндрей Разин
logoАлександр Жаровский
logoМеталлург Мг
logoВиктор Козлов
logoЕгор Сучков
logoИван Демидов
