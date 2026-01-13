Браташ об 1:2 от «Динамо» Минск: «Игра обнадеживает, были все шансы победить. 1000 очков Шипачева – значимое событие. Поздравляю Вадима, это выдающийся результат»

Олег Браташ высказался о матче «Адмирала» с минским «Динамо».

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался после матча против минского «Динамо» (1:2).

Победный гол был забит с передачи Вадима Шипачева, который первым в истории набрал 1000 очков за карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ. 38-летний форвард минского «Динамо»является лучшим бомбардиром в истории лиги.

– Мы достойно играли. Были все шансы победить. Но «Динамо» помешало это сделать. Обнадеживает игра. Но результата пока все равно нет.

– Поделитесь впечатлениями от рекорда Шипачева. Это историческая игра. Насколько это значимое событие в истории КХЛ?

– Ну, значимое событие, конечно. Любые рекорды значимы. И я со своей стороны поздравляю Вадима. Это выдающийся результат, – сказал Браташ.

Шипачев набрал 1000-е очко в КХЛ! Отдал передачу на победный гол