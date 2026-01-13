  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Квартальнов про 1000 очков Шипачева: «Вадим многое прошел, держал удар. Надо отдать ему должное, что играет на таком уровне, в таком возрасте. Многие, с кем он начинал, сошли с дистанции»
Видео
2

Квартальнов про 1000 очков Шипачева: «Вадим многое прошел, держал удар. Надо отдать ему должное, что играет на таком уровне, в таком возрасте. Многие, с кем он начинал, сошли с дистанции»

Дмитрий Квартальнов поделился мнением о Вадиме Шипачеве.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о том, что форвард команды Вадим Шипачев набрал 1000 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

38-летний игрок отметился голевым пасом в матче против «Адмирала» за 17 секунд за конца 3-го периода. Минчане выиграли встречу со счетом 2:1.

Шипачев стал первым хоккеистом в истории с 1000 очков за карьеру в КХЛ. Он лучший бомбардир в истории лиги.

– Победа есть победа. Много вопросов возникает из этой победы. Но все-таки тяжелая игра. Несвойственно нам было так играть здесь. Мало, очень мало сегодня было энергии. И я очень доволен действиями Алекса (Лиможа). Игра складывалась тяжело, но он все-таки перевернул ее, нашел этот момент и забил такой непростой гол. Так все складывалось печально, и нашелся герой, который забил.

– Вы недавно провели 1000-й матч в роли тренера, теперь Шипачев набрал 1000-е очко. Поделитесь эмоциями, которые вызвало у вас это событие.

– Тут нужно отдать должное Вадиму. В прошлом сезоне он побил один серьезный рекорд, сейчас набрал 1000 очков. Это на любого человека может влиять.

Конечно, хочется добиться чего-то, оставить свой след в истории. И он первым достиг этого рубежа. Он таким останется навсегда. И надо отдать ему должное, что Шипачев играет на таком уровне, в таком возрасте. Он большой молодец.

Это ведь непросто. Хоккей меняется, развивается. И он идет в ногу со временем. Посмотрите на ребят, с кем он начинал – многие сошли с дистанции. Вадим – тот человек, который шел, добивался, выигрывал кубки. Он большой-большой молодец.

Он многое прошел, держал удар. И теперь все преодолено. И надо уже двигаться вперед. Он будет и дальше нас радовать, помогать команде, – сказал Квартальнов.

Шипачев набрал 1000-е очко в КХЛ! Отдал передачу на победный гол

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoВадим Шипачев
logoКХЛ
logoДмитрий Квартальнов
logoДинамо Минск
logoАдмирал
logoМатч ТВ
logoАлекс Лимож
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг про 1000 очков Шипачева: «Вадим – игрок особого хоккейного интеллекта. Он видит и чувствует игру так, как может не каждый»
12 января, 20:43Видео
Шипачев про 1000 очков в КХЛ: «Спасибо моей семье, всем ребятам, с кем играл, руководству минского «Динамо». Стараемся играть в красивый хоккей для лучших болельщиков»
12 января, 19:43
Морозов про 1000 очков Шипачева: «За этим стоит ежедневный труд, преданность хоккею и огромная самоотдача. Гордимся, что становимся свидетелями истории»
12 января, 19:27Видео
Главные новости
«Бостон», «Детройт» и «Оттава» интересуются Андерссоном из «Калгари». «Брюинс» могут обменять Лорея и выбор в 1-м раунде драфта (RG)
14 минут назад
«Сочи» победил СКА, прервав серию из 3 поражений. Хомченко сделал 41 сэйв
35 минут назад
КХЛ. СКА проиграл «Сочи» в единственном матче дня
42 минуты назад
Шестеркин и Фокс катались перед тренировкой «Рейнджерс». Вратарь не играет с 6 января из-за травмы
59 минут назад
Андрей Сафронов: «Спорт должен быть вне политики. Трамп это продемонстрировал, назвав Бобровского великолепным без зазрения совести. Это ценный комплимент со стороны Америки»
сегодня, 18:12
Рутерфорд о перестройке в «Ванкувере»: «Наша обязанность – слушать предложения по всем игрокам»
сегодня, 17:59
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Сент-Луисом», «Каролина» – с «Флоридой», «Сан-Хосе» против «Детройта», «Колорадо» встретится с «Нэшвиллом»
сегодня, 16:57
Каменский о словах Трампа про Бобровского: «Приятно, что президент США отмечает его игру. Это здорово для нашей вратарской школы. Сергей уже давно всем все доказал»
сегодня, 17:34
Дрегер о возможном обмене Петтерссона: «Ванкувер» будет прислушиваться к проявляемому к Элиасу интересу. Руководство использует слово «перестройка», они должны быть открыты для всего»
сегодня, 17:25
Александр Тихонов: «Трампа терпеть не могу, но спасибо ему за высокую оценку таланта Бобровского. Во всем остальном я бы давно посадил его на задницу»
сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о словах Трампа про Бобровского: «Он действительно легенда. Радует, что президент тоже интересуется и знает его игру. Сергей – один из лучших голкиперов в НХЛ»
31 минуту назад
Максим Рыбин: «Связка Хомченко – Самсонов, возможно, сильнейшая в КХЛ бригада. Вратарскую линию «Сочи» закрыл, она грамотная, стабильная»
сегодня, 17:42
Барзэл набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Айлендерс» 145+355 в 576 матчах
сегодня, 16:24
Каменский о будущем Овечкина: «Хотим видеть его на льду, чтобы он и дальше радовал нас своей игрой, результатами и рекордами»
сегодня, 15:57
Арбитр Егоров о службе в президентском полку ФСО: «Занимались охраной Кремля и прилегающих объектов. Предлагали остаться, но я выбрал судейство»
сегодня, 15:50
Депутат Журова: «Трамп понимает, что вклад российских игроков, таких как Овечкин и Бобровский, заслуживает уважения. Абсолютно нормальная позиция»
сегодня, 15:37
Быков о Бобровском: «Заслужил похвалу от Трампа своей достойной игрой. Сергей – большой профессионал»
сегодня, 15:13
«Барыс» перевел Гайтамирова в список отказов. У защитника 167 игр в КХЛ за клуб
сегодня, 14:08
Дрегер о Панарине: «Переговоры о продлении контракта неактивны. Если «Рейнджерс» попросят его снять запрет на обмен, какой будет реакция? Они надеются узнать это до Олимпиады»
сегодня, 12:13
«Лада» расторгла контракт с Кривокрасовым по соглашению сторон. Тренер отвечал за большинство, клуб идет последним в КХЛ по реализации
сегодня, 10:59