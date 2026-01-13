Квартальнов про 1000 очков Шипачева: «Вадим многое прошел, держал удар. Надо отдать ему должное, что играет на таком уровне, в таком возрасте. Многие, с кем он начинал, сошли с дистанции»

Дмитрий Квартальнов поделился мнением о Вадиме Шипачеве.

Главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов высказался о том, что форвард команды Вадим Шипачев набрал 1000 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

38-летний игрок отметился голевым пасом в матче против «Адмирала » за 17 секунд за конца 3-го периода. Минчане выиграли встречу со счетом 2:1.

Шипачев стал первым хоккеистом в истории с 1000 очков за карьеру в КХЛ. Он лучший бомбардир в истории лиги.

– Победа есть победа. Много вопросов возникает из этой победы. Но все-таки тяжелая игра. Несвойственно нам было так играть здесь. Мало, очень мало сегодня было энергии. И я очень доволен действиями Алекса (Лиможа). Игра складывалась тяжело, но он все-таки перевернул ее, нашел этот момент и забил такой непростой гол. Так все складывалось печально, и нашелся герой, который забил.

– Вы недавно провели 1000-й матч в роли тренера, теперь Шипачев набрал 1000-е очко. Поделитесь эмоциями, которые вызвало у вас это событие.

– Тут нужно отдать должное Вадиму. В прошлом сезоне он побил один серьезный рекорд, сейчас набрал 1000 очков. Это на любого человека может влиять.

Конечно, хочется добиться чего-то, оставить свой след в истории. И он первым достиг этого рубежа. Он таким останется навсегда. И надо отдать ему должное, что Шипачев играет на таком уровне, в таком возрасте. Он большой молодец.

Это ведь непросто. Хоккей меняется, развивается. И он идет в ногу со временем. Посмотрите на ребят, с кем он начинал – многие сошли с дистанции. Вадим – тот человек, который шел, добивался, выигрывал кубки. Он большой-большой молодец.

Он многое прошел, держал удар. И теперь все преодолено. И надо уже двигаться вперед. Он будет и дальше нас радовать, помогать команде, – сказал Квартальнов.

