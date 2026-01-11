В результате драки болельщиков по ходу игры «Бостон» – «Рейнджерс» мужчина упал с верхнего яруса и был госпитализирован. Полиция арестовала второго участника стычки

Фанат упал с трибуны после драки во время матча «Бостона» против «Рейнджерс».

Во время матча «Бостона» против «Рейнджерс » (10:2) в регулярном чемпионате НХЛ на арене TD Garden произошла драка между болельщиками. Как сообщили в полиции Бостона , один человек был арестован, другой фанат оказался в больнице после драки и падения с верхнего яруса.

Инцидент произошел по ходу игры. Сотрудники полиции, дежурившие на арене, отреагировали на сообщение о том, что мужчина «упал с верхнего уровня».

Пострадавшего доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Его имя не разглашается.

По данным полиции, травмы стали следствием «стычки с другим человеком, который впоследствии был арестован по итогам расследования». Личность задержанного также не раскрывается, как и возможные обвинения.