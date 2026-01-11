В результате драки болельщиков по ходу игры «Бостон» – «Рейнджерс» мужчина упал с верхнего яруса и был госпитализирован. Полиция арестовала второго участника стычки
Фанат упал с трибуны после драки во время матча «Бостона» против «Рейнджерс».
Во время матча «Бостона» против «Рейнджерс» (10:2) в регулярном чемпионате НХЛ на арене TD Garden произошла драка между болельщиками. Как сообщили в полиции Бостона, один человек был арестован, другой фанат оказался в больнице после драки и падения с верхнего яруса.
Инцидент произошел по ходу игры. Сотрудники полиции, дежурившие на арене, отреагировали на сообщение о том, что мужчина «упал с верхнего уровня».
Пострадавшего доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Его имя не разглашается.
По данным полиции, травмы стали следствием «стычки с другим человеком, который впоследствии был арестован по итогам расследования». Личность задержанного также не раскрывается, как и возможные обвинения.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: CBS News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости