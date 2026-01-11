Жамнов после 1:2: «Спартаку» не хватило агрессии в атаке. В двух играх с ЦСКА натолкнулись на одно и то же, надо преодолевать эти заборы, барьеры»

Алексей Жамнов высказался о причинах поражения «Спартака» от ЦСКА.

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов высказался о поражении от ЦСКА (1:2) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– Не лучшая игра в нашем исполнении. Что в предыдущей игре, что в этой не хватило агрессии в атаке. Наши ошибки привели к голам в наши ворота.

– Справедливо ли сказать, что «Спартак» не наиграл на победу?

– Я и говорю, не лучшая игра в нашем исполнении. Когда команда соперника играет плотно в обороне, должно быть больше агрессии в зоне атаки. Этого сегодня не было, отсюда и один гол.

– Какие выводы сделали после предыдущей игры с ЦСКА?

– Мы говорили игрокам, что будет тяжело найти пути в атаке. Мы должны лезть на ворота, то, что делал соперник. У нас этого не было.

– Почему был такой вялый первый период?

– Понимание у меня должно быть, и я это ребятам донес после первого и второго периодов, что такие матчи не играют 20 минут. Нужно играть с первой до последней минуты, с эмоциями, лавка должна быть живая. Соглашусь, эмоций не хватило.

– Не кажется ли, что игра до ошибки не подходит команде и ушел атакующий момент у вас?

– С ЦСКА другая схема игры, и эти заборы, барьеры надо преодолевать. В двух играх с ЦСКА мы натолкнулись на одно и то же. Не хватает злости в концовке. Пытаемся сыграть по чистому льду, но с ЦСКА так не работает. Мы на обороне стараемся всегда акцентироваться, но в атаке играть не запрещаем. У нас схемы не менялись, – сказал Жамнов.