Никитин о 4-м месте ЦСКА на Западе после 2:1 со «Спартаком»: «Не зацикливаемся на этом, завтра ситуация может поменяться. Коллектив должен пройти через медные трубы»

Игорь Никитин высказался о победе ЦСКА над «Спартаком» в матче КХЛ.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги игры со «Спартаком » (2:1) в Fonbet Чемпионате КХЛ. После победы армейцы поднялись на 4-е место в таблице Западной конференции.

– Парни провели неплохой матч. Были отрезки, где, может быть, не хватало эмоций. Командная победа.

– В последних семи матчах у команды только одно поражение. Насколько вы довольны командой на этом промежутке, насколько это тот ЦСКА, который вы хотели бы видеть?

– Победы победами, они все заслуженные, парни их заслужили – это самое главное. Задача – правильно к этому отнестись: не как к должному, а как к результату упорной работы. Это то, что делают ребята и для коллектива, который складывается тоже из побед. Это как медные трубы, которые коллектив должен пройти.

– Команда вошла в четверку. Если не смотреть в таблицу, насколько вам как тренеру важно иметь преимущество домашнего льда? Насколько это важно после не самого удачного старта регулярного сезона?

– Завтра ситуация в таблице уже может поменяться, потому что соперники, к примеру, выиграют свои матчи. Поэтому мы к этому относимся с уважением, но не зацикливаемся на этом.

– Есть ли новости по Бучельникову и Абрамову? Когда сможем увидеть их на льду?

– Абрамов сегодня уже тренировался в полную. Бучельников тоже уже как три дня вышел на лед, уже работает с шайбой. Но есть стандартные сроки восстановления после этой травмы. Поэтому он тренируется, но все равно раньше времени в матчах не сыграет, – сказал Никитин.