Дадонов сыграет против «Виннипега». Форвард «Нью-Джерси» пропустил 22 матча из-за травмы запястья
Евгений Дадонов вернулся после травмы и сыграет в матче с «Виннипегом».
Нападающий «Нью-Джерси» Евгений Дадонов сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» – впервые с 25 ноября.
Дадонов провел 5 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков. В начале сезона Евгений пропустил около месяца после перелома руки.
В ноябре он вернулся на лед, но после 4 игр вновь получил повреждение.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
