Дадонов сыграет против «Виннипега». Форвард «Нью-Джерси» пропустил 22 матча из-за травмы запястья

Евгений Дадонов вернулся после травмы и сыграет в матче с «Виннипегом».

Нападающий «Нью-Джерси » Евгений Дадонов сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега » – впервые с 25 ноября.

Дадонов провел 5 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков. В начале сезона Евгений пропустил около месяца после перелома руки.

В ноябре он вернулся на лед, но после 4 игр вновь получил повреждение.