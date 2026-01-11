Глава ИИХФ Тардиф исключил отказ НХЛ от поездки на Олимпиаду-2026 в Италии из-за проблем с ареной. Матч на тестовом турнире приостанавливали из-за дыры во льду
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что состояние арены для олимпийского хоккейного турнира в Милане не станет препятствием для приезда игроков из НХЛ.
Ранее сообщалось о срыве сроков сдачи стадиона в эксплуатацию и проблемах с проведением тестовых мероприятий.
Тардиф остался доволен поездкой на тестовый турнир на олимпийской арене в Милане.
«Я уезжаю довольным. Нет причин, по которым НХЛ не приедет. Что касается непосредственно спортивной инфраструктуры... Я не волнуюсь. Приемные зоны, пресс-центр [не готовы], но моя работа – это хоккей.
Для нас этот тестовый турнир был очень важен. Изначально он был запланирован на декабрь, но потом нам сказали: «С учетом задержек это будет невозможно». Нет, нет, нет. Мы должны его провести.
Так что для них это создало сложности. Им пришлось остановить работы, и теперь они в спешке», – сказал Тардиф.
В минувшие выходные на арене «Сантаджулия» прошли тестовые соревнования. Во время одного из матчей перед воротами во льду образовалась выбоина, из-за чего игру приостановили. Позднее организаторы заявили, что данный дефект является обычным явлением для льда, на котором впервые катаются.
За лед на арене отвечает приглашенный из «Колорадо» Дэн Моффат.
Кроме того, Тардиф был разочарован тем, что вместимость арены составила лишь 11 800 зрителей, а не 14 000, как заявлялось ранее.