Глава ИИХФ Тардиф исключил отказ НХЛ от поездки на Олимпиаду-2026 в Италии из-за проблем с ареной. Матч на тестовом турнире приостанавливали из-за дыры во льду

Глава ИИХФ Тардиф: нет причин, по которым НХЛ не приедет на Олимпиаду-2026.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ ) Люк Тардиф заявил, что состояние арены для олимпийского хоккейного турнира в Милане не станет препятствием для приезда игроков из НХЛ.

Ранее сообщалось о срыве сроков сдачи стадиона в эксплуатацию и проблемах с проведением тестовых мероприятий.

Тардиф остался доволен поездкой на тестовый турнир на олимпийской арене в Милане.

«Я уезжаю довольным. Нет причин, по которым НХЛ не приедет. Что касается непосредственно спортивной инфраструктуры... Я не волнуюсь. Приемные зоны, пресс-центр [не готовы], но моя работа – это хоккей.

Для нас этот тестовый турнир был очень важен. Изначально он был запланирован на декабрь, но потом нам сказали: «С учетом задержек это будет невозможно». Нет, нет, нет. Мы должны его провести.

Так что для них это создало сложности. Им пришлось остановить работы, и теперь они в спешке», – сказал Тардиф.

В минувшие выходные на арене «Сантаджулия» прошли тестовые соревнования. Во время одного из матчей перед воротами во льду образовалась выбоина, из-за чего игру приостановили. Позднее организаторы заявили, что данный дефект является обычным явлением для льда, на котором впервые катаются.



За лед на арене отвечает приглашенный из «Колорадо » Дэн Моффат.

Кроме того, Тардиф был разочарован тем, что вместимость арены составила лишь 11 800 зрителей, а не 14 000, как заявлялось ранее.