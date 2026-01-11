Каменев о покере Хуснутдинова против «Рейнджерс»: «Вписал свое имя в историю. Немногим в НХЛ удается набрать пять очков за одну встречу»

Каменев о покере Хуснутдинова в НХЛ: вписал свое имя в историю.

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев высказался о покере 23-летнего форварда «Бостона » Марата Хуснутдинова в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс » (10:2). Хуснутдинов стал 14-м россиянином в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч с учетом плей-офф. В этом матче Марат также сделал ассист.

«С Маратом знаком еще со времен, когда играл в СКА. Ничего плохого сказать о нем не могу, наоборот только положительное. Он отличный парень и классный игрок. Очень рад, что нашему российскому игроку удалось вписать свое имя в историю, поскольку немногим хоккеистам НХЛ удается оформить покер и набрать суммарно пять очков за одну встречу.

Рад, что Марату начали доверять, потому что без доверия тренера ничего не получится – это знаю по себе. Когда ты играешь в нижних звеньях по шесть-восемь минут, то ты хоть что делай, но четыре шайбы точно не забьешь. А когда тебя поднимают в первую тройку к ребятам, которые могут создавать для тебя моменты и сами их реализовать с твоих передач, то это уже другая история.

Поздравляю Марата, надеюсь, он будет играть с таким же воодушевлением и в высших звеньях команды, выходя с мастеровитыми ребятами и продолжит набирать очки. Уверен, что у него все получится и желаю только успехов», – сказал Каменев.