Полтапов набрал 100-е очко в КХЛ. 22-летний форвард ЦСКА сделал 2 дубля подряд – против «Спартака» и «Шанхая»
Прохор Полтапов набрал 100-е очко в КХЛ.
Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов забил 2 гола в матче регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1) – это его 99-е и 100-е очки в лиге.
22-летний форвард набрал 4+1 в двух последних встречах, в прошлом матче с «Шанхаем» (3:2) Полтапов сделал дубль и отметился ассистом.
На данный момент Прохор с 14 голами в сезоне является лучшим снайпером ЦСКА. На его счету 28 (14+14) очков в 46 встречах.
В списке лучших бомбардиров клуба Полтапов уступает только обменянному в «Автомобилист» Дэниэлу Спронгу, у которого 31 (12+19) балл в 29 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
