ЦСКА выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 2:1 со «Спартаком». Команда Никитина идет 4-й на Западе

ЦСКА выиграл 6 из 7 последних матчей в КХЛ.

ЦСКА обыграл «Спартак » (2:1) в матче регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ, одержав 6-ю победу в 7 последних встречах.

Команда под руководством Игоря Никитина набрала 54 очка после 46 игр и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.

«Спартак » проиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Алексея Жамнова идет 8-й на Западе, имея в активе 49 баллов после 43 игр.