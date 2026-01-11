ЦСКА выиграл 6 из 7 последних матчей, сегодня – 2:1 со «Спартаком». Команда Никитина идет 4-й на Западе
ЦСКА обыграл «Спартак» (2:1) в матче регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ, одержав 6-ю победу в 7 последних встречах.
Команда под руководством Игоря Никитина набрала 54 очка после 46 игр и занимает 5-е место в таблице Западной конференции.
«Спартак» проиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Алексея Жамнова идет 8-й на Западе, имея в активе 49 баллов после 43 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
