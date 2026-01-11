Рябкин не смог дебютировать в QMJHL, так как ИИХФ пока не одобрила трансфер из АХЛ. У 18-летнего форварда 7 очков и 56 минут штрафа в 25 матчах за фарм «Каролины»

Иван Рябкин не дебютировал в юниорской лиге Квебека из-за ИИХФ.

Нападающий Иван Рябкин, выступавший за фарм-клуб «Каролины», не смог дебютировать за «Шарлоттаун» в юниорской лиге Квебека (QMJHL) в матче против «Галифакс Мусхедс» (5:3), так как ИИХФ пока не одобрила трансфер россиянина.

«Мы в настоящее время ожидаем одобрения трансфера Ивана Рябкина от ИИХФ. Из-за этой задержки он не сможет сыграть против «Галифакс Мусхедс», – говорится в заявлении «Шарлоттаун ».

Напомним, ранее «Каролина » отправила 18-летнего россиянина из фарм-клуба АХЛ в «Шарлоттаун» из QMJHL.

Рябкин провел 25 матчей за «Чикаго Вулвс» в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 7 (1+6) очков при полезности «минус 2» и 56 минутах штрафа.