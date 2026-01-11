Мыльников про 4 победы «Трактора» подряд: «Словили вайб выигрышей. Отдохнули в Новый год, салатов поели, перезагрузились»

Мыльников о победах «Трактора»: в Новый год отдохнули, салатов поели.

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников высказался о победах клуба в последних матчах Fonbet Чемпионата КХЛ. В воскресенье челябинская команда обыграла «Сибирь» со счетом 4:1.

– Хорошая игра, до конца второго периода был равный матч, в третьем перехватили инициативу, забили гол, при 1:3 им было тяжело отыграться.

– Первый раз одержали четыре победы подряд. Как поработали в праздники?

– Думаю, все отпустили ситуацию. В воздухе витало напряжение, но все отдохнули в Новый год, перезагрузились, словили вайб выигрышей.

– Насколько уверенно чувствуете себя первым номером «Трактора»? Залечили травмы?

– Чувствую себя прекрасно, готов на все 100! Хоть тысячу игр готов подряд сыграть.

– Чувствуются изменения после назначения Корешкова?

– Тренировочный процесс немножко поменялся. Для меня стало попроще. В целом, все стабильно для команды.

– Как удалось выдать победную серию? Салатов новогодних поели?

– Скорее всего, салатов поели (улыбается). Не знаю, кто и что ел, но я точно ел салаты.

– Как в целом атмосфера новогодней серии?

– Классная атмосфера, все отдыхают, для всех это праздник. Люди болеют и переживают за нас, нам это приятно. Каждую игру аншлаги, стадион у нас очень громкий.

– За счет чего «Трактору» удается дожимать в концовках матчей?

– Хотелось бы сказать, что мы всегда хотим побеждать, но зачастую мы отыгрывались. С «Сибирью » вели 2:1, не прижались к воротам, а просто сломили соперника. Они, по-моему, за половину периода ни одного броска не сделали, – сказал Мыльников .