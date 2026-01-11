Джеймс ван Римсдайк появился в костюме Бэтмена перед матчем с «Монреалем». Форвард «Детройта» так поздравил сына Лиама с 4-летием
Джеймс ван Римсдайк надел костюм Бэтмена, чтобы поздравить сына с днем рождения.
Форвард «Детройта» Джеймс ван Римсдайк появился в образе Бэтмена перед гостевым матчем с «Монреалем» (4:0), отметив таким образом 4-летие своего сына Лиама.
Клуб опубликовал в соцсетях фото, на котором ван Римсдайк выходит из командного автобуса в костюме любимого супергероя Лиама, а также снимок самого мальчика в таком же наряде.
«С днем рождения, Лиам! Очень по тебе скучаю! Люблю тебя», – сказал ван Римсдайк.
Изображение: instagram.com/p/DTWS9I4jnUG
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости