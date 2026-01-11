Джеймс ван Римсдайк появился в костюме Бэтмена перед матчем с «Монреалем». Форвард «Детройта» так поздравил сына Лиама с 4-летием

Джеймс ван Римсдайк надел костюм Бэтмена, чтобы поздравить сына с днем рождения.

Форвард «Детройта » Джеймс ван Римсдайк появился в образе Бэтмена перед гостевым матчем с «Монреалем » (4:0), отметив таким образом 4-летие своего сына Лиама.

Клуб опубликовал в соцсетях фото, на котором ван Римсдайк выходит из командного автобуса в костюме любимого супергероя Лиама, а также снимок самого мальчика в таком же наряде.

«С днем рождения, Лиам! Очень по тебе скучаю! Люблю тебя», – сказал ван Римсдайк.

Изображение: instagram.com/p/DTWS9I4jnUG