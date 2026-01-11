«Бостон» продлил контракт с Аспиротом на 2 года. У защитника 2+1 и «плюс 15» в 25 матчах

«Бостон» продлил контракт с Джонатаном Аспиротом на 2 сезона.

Генеральный менеджер «Бостона » Дон Суини объявил о продлении контракта с защитником Джонатаном Аспиротом на два года – до конца сезона-2027/28. Кэпхит составит 887 500 долларов.

26-летний канадский защитник дебютировал в НХЛ за «Бостон» 28 октября 2025 года. В текущем сезоне на его счету 3 (2+1) очка и «плюс 15» в 25 матчах. Также он сыграл 5 матчей за «Провиденс » в АХЛ , отметившись одним голом и двумя передачами.