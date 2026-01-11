Депутат Свищев о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки с учетом плей-офф: «24 шайбы – не недосягаемый результат. В этом сезоне будет непросто сделать это»

Свищев о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки: в этом сезоне это непросто.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о шансах капитана «Вашингтона » Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом матче плей-офф.

На данный момент в активе 40-летнего Овечкина 916 голов в регулярках НХЛ, с учетом плей-офф он забросил 993 шайбы. Рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей‑офф – 1016 шайб.

– Александру Овечкину осталось 24 гола, чтобы побить рекорд Гретцки. Как думаете, реально ли это в этом сезоне?

– Это будет непросто сделать в этом сезоне. Но никто не говорит, что не будет следующего. Я так понимаю, что контракт подписан до конца этого сезона. Будет Александр продолжать следующий сезон [в НХЛ] или не будет – это его решение, его семьи, команды и владельцев клуба.

Но мы ждем. Я каждый день просыпаюсь и смотрю новости за океаном, не забил ли Ови еще одну‑две шайбы. Конечно, мы все ждем. 24 шайбы – это не такой уж недосягаемый результат, но, с другой стороны, мы видим, что сейчас у Александра прошло несколько неудачных безочковых серий.

Поэтому самое главное, чтобы со здоровьем все было хорошо. Все‑таки лет уже немало, надо быть предельно аккуратным, главное здоровье. А шайбы придут точно, – сказал Свищев.