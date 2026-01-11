Детский тренер Хуснутдинова о покере: «Пастрняк замолвил слово, чтобы Марата к нему поставили. Пока это разовая акция, надо выступать стабильно, Кучеров всю жизнь так прибавляет»

Детский тренер Марата Хуснутдинова оценил покер форварда в ворота «Рейнджерс».

Детский тренер Марата Хуснутдинова Геннадий Курдин высказался о покере 23-летнего форварда «Бостона» в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс » (10:2). Хуснутдинов стал 14-м россиянином в истории НХЛ с 4+ шайбами за матч с учетом плей-офф.

Курдин также является первым тренером нападающего «Тампы » Никиты Кучерова .

«Насколько я знаю, Пастрняк больше проявил инициативу, чтобы к нему Марата поставили. Это хороший фактор, когда звезда замолвила слово за молодого парня. Я знаю его сильные стороны, надеюсь, что он еще будет прибавлять и вырастет в хорошего мастера.

Чтобы задержаться в основе «Бостона », ему нужно давать результат, тогда ему будут доверять и давать играть больше и больше. Немаловажно и его отношение к делу.

Марат может и в обороне, и в меньшинстве сыграть, в детских командах у меня он больше отдавал, чем забивал. Бывало, что его прорывало, и он помногу забивал, но больше ассистировал. Моментов у него всегда много было, с реализацией было похуже, над этим он и работал и продолжает работать. В «Миннесоте» его больше использовали именно в меньшинстве, и таких игроков не так много, которые неплохо играют впереди и сзади.

Для Марата пока это разовая акция, надо выходить на стабильное выступление, всю жизнь надо прибавлять в хоккее, пока играешь. Кучеров всю жизнь так и прибавляет», – заявил Геннадий Курдин .