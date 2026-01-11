Корешков о низкой реализации Глотова: его цель – чтобы «Трактор» больше побеждал.

Главный тренер «Трактора » Евгений Корешков после победы над «Сибирью» (4:1) в матче Fonbet КХЛ оценил игру форварда Василия Глотова. 28-летний нападающий набрал 1+1 в матче, на его счету 27 (7+20) очков и «минус 3» в 45 встречах сезона.

– За «Трактор» дебютировал молодой защитник Марк Родионов, какие у вас впечатления о его игре?

– Действительно, он сыграл не так много. Но оставил очень положительные эмоции. Не испортил картину, когда выходил на лед – наоборот, отдал передачу «один в ноль». Молодец парень. Он будет и дальше привлекаться в состав.

– Василий Глотов не очень хорошо реализует моменты в этом сезоне, но в этом матче забил. Как он сам относится к своей невезучести?

– Я знаю Васю давно. И его задача – не больше забить, а чтобы команда больше побеждала. Это основная цель.

– За счет чего «Трактор» впервые в сезоне одержал четыре победы подряд? Может, команду кормили новогодними салатами?

– Просто надели новогодние майки, и свершились чудеса. На самом деле, мы готовимся к каждому матчу, разбираем соперника, настраиваемся. Добавляем, чтобы каждый правильно выполнял свои задачи, чтобы в любой смене хоккеисты играли на команду и играли правильно. Отсюда мы и отталкиваемся.

– Ждет ли «Трактор» усиления перед дедлайном?

– Мне об этом ничего неизвестно, – сказал Корешков.