Марнер провел 700-й матч в НХЛ. У форварда «Вегаса» 787 очков в регулярках
Нападающий «Вегаса» Митч Марнер провел 700-й матч в НХЛ.
Форвард «Вегаса» Митч Марнер провел 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.
Юбилейной для 28-летнего форварда стала игра против «Сент-Луиса» (4:2). Он набрал 2 (1+1) балла в этом матче.
Марнер дебютировал в НХЛ в составе «Торонто» в сезоне-2016/17.
Всего на его счету 787 (231+556) очков в 700 играх в регулярных чемпионатах лиги.
