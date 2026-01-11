Марнер провел 700-й матч в НХЛ. У форварда «Вегаса» 787 очков в регулярках

Нападающий «Вегаса» Митч Марнер провел 700-й матч в НХЛ.

Форвард «Вегаса » Митч Марнер провел 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ .

Юбилейной для 28-летнего форварда стала игра против «Сент-Луиса» (4:2). Он набрал 2 (1+1) балла в этом матче.

Марнер дебютировал в НХЛ в составе «Торонто » в сезоне-2016/17.

Всего на его счету 787 (231+556) очков в 700 играх в регулярных чемпионатах лиги.