Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор-2014» – чемпион Первенства Московской области! Работа и дисциплина приносят результат. Гордимся каждым игроком»

Роман Ротенберг поздравил «Красную Машину-Юниор-2014» с победой.

Первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг поздравил «Красную Машину-Юниор-2014» с победой на Первенстве Московской области.

«Красная Машина-Юниор -2014» – чемпион Первенства Московской области!

Команда 2014 года рождения впервые в истории школы выиграла Первенство Московской области в первой группе, где играет 10 сильных команд. В прошлом сезоне ребята стали вторыми, а в этом сделали шаг вперед и взяли золото.

Первенство Московской области – сильный и конкурентный чемпионат, где каждая игра имеет значение. Федерация хоккея Московской области проводит турнир на высоком организационном уровне: система развивается, все ключевые вопросы находятся под контролем, спорных ситуаций минимум. Это создает правильные и комфортные условия для роста и развития ребят.

От лица школы благодарим правительство Московской области и Министерство спорта региона. В области созданы хорошие условия для подготовки юных хоккеистов и проведения качественных соревнований.

Школе «Красная Машина-Юниор» всего три года, но за это время она уже добилась серьезных результатов. У нас занимается более 400 детей 2011-2022 годов рождения.

В «Красной Машине-Юниор» сильный тренерский штаб и современная инфраструктура: школа работает на нескольких ледовых площадках в Москве и Московской области. Мы делаем ставку на комплексное развитие игрока: техника, тактика, физическая подготовка и развитие игрового мышления идут вместе с качественным образованием, чтобы дети развивались и в спорте, и в учебе.

Поздравляем команду «Красная Машина Юниор-2014» и тренерский штаб! Последовательная работа и дисциплина всегда приносят результат. Гордимся каждым игроком», – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81