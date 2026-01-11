Драйзайтлю вручили золотую клюшку в честь 1000 очков в НХЛ. На церемонии присутствовали его жена, родители и собака

«Эдмонтон» подарил Драйзайтлю золотую клюшку в честь 1000 очков в НХЛ.

Торжественная церемония прошла перед матчем против «Лос-Анджелеса» (3:4 Б).

На церемонии присутствовали жена Драйзайтля Селеста, его родители Питер и Сандра, а также собака игрока Боуи.

Нападающему вручили памятную золотую клюшку и хрусталь Tiffany. Товарищи по команде подарили ему часы Rolex.

Напомним, Драйзайтль достиг отметки 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ 17 декабря.

Фото: x.com/EdmontonOilers

Драйзайтль набрал 1000-е очко в НХЛ в 824-м матче. Только 4 игрока из Европы в истории лиги достигли этой отметки быстрее – Штястны, Курри, Ягр и Кучеров