Владимир Юрзинов: «Решение Козлова поставить Кузнецова к Жаровскому – безупречное. Средний возраст дуэта – примерно 25 лет. Оптимально для передачи опыта»

Владимир Юрзинов высказался о связке Кузнецова с Жаровским в «Салавате».

Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов высказался о переходе Евгения Кузнецова из «Металлурга» в «Салават Юлаев».

Нападающий набрал 3 (1+2) очка в 2 играх за клуб из Уфы.

– Вас не удивило, что Евгений Кузнецов оказался не востребован в «Металлурге» со всей его молодежной вертикалью?

– В прошлом сезоне в СКА я не раз говорил о связке Кузнецов – Демидов. Это было классическое построение из советского хоккея, когда молодого таланта ставили рядом с большим мастером – и тут же шел рост!

Примеров такого роста из советского хоккея – огромное количество. Помню, как юного Харламова ставили к опытным Михайлову и Петрову, как рядом с Мальцевым росли Светлов и Семенов – ну и так далее по бесконечному списку.

Не знаю, почему у Кузнецова не получилось в «Металлурге», хотя по стилю это был чуть ли не идеальный союз. Такое бывает, когда игрок и тренер не полностью сходятся характерами. Но мне очень нравятся первые матчи Кузнецова за Уфу.

– Чем?

– Решение Козлова поставить Кузнецова к Жаровскому – безупречное. Сразу вспомнил прошлогоднюю связку с Демидовым, эффект в Уфе будет таким же.

Кстати, вы подсчитайте средний возраст этого дуэта – как раз примерно 25 лет. Это оптимальный возраст для передачи опыта, для любой команды, которая живет настоящим и не забывает о будущем. И это как раз формат сборной «России 25», который в профессиональном отношении мне очень нравится.

Считаю, что каждому клубу КХЛ нужна своя связка Жаровский – Кузнецов, молодой – опытный. Построение по такому принципу заставит обратить пристальное внимание на клубы МХЛ, на клубную систему. Только в этом случае у нашего хоккея будет светлое будущее – а не постоянное обсуждение сомнительных легионеров,– сказал Юрзинов.

