Корешков о «Тракторе»: «Завершилась новогодняя серия. Каждый матч играли от ножа, что-то получалось, что-то нет. Но это временно, дальше будет лучше»

Евгений Корешков высказался об игре «Трактора».

Главный тренер «Трактора » Евгений Корешков высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:1).

«Трактор» выиграл 4-й матч подряд.

– Завершилась новогодняя серия. Парни очень старались, выкладывались в каждом матче. Наши вратари всегда держали нас в игре. Каждый матч мы играли от ножа. Действовали на команду. Что-то получалось, что-то нет. Но это временно, дальше будет лучше. Так что только вперед.

– Как «Трактору» удалось в этих матчах прибавить в первую очередь в обороне?

– Прежде всего, это сами игроки и их подготовка к матчу. Мы что-то изменили. При этом не скажу, что перемены были кардинальными. Так, по мелочам стараемся маленько менять само отношение.

Самое главное – мы просим игроков правильно играть без шайбы. Выстраиваться, действовать тактически грамотно. Что и показали особенно последние два матча – с «Автомобилистом» и сегодня. Мы очень здорово провели третьи периоды, что идет нам в плюс. Будем и дальше все в копилку собирать, – сказал Корешков.

