Люзенков об 1:4 от «Трактора»: «Хорошая боевая игра. Ключевой момент – мы пропустили 2-ю шайбу, и большинство у нас сегодня не сработало»
Ярослав Люзенков высказался о поражении «Сибири» от «Трактора».
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении в матче с «Трактором» (1:4).
«Хорошая боевая игра. Исполнители «Трактора» сегодня свои моменты забили. У нас второй период был неплохим. Забили бы еще один гол, и игра могла быть чуть другой.
Ключевой момент – мы пропустили вторую шайбу, и большинство у нас сегодня не сработало», – сказал Люзенков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
