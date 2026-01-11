Люзенков об 1:4 от «Трактора»: «Хорошая боевая игра. Ключевой момент – мы пропустили 2-ю шайбу, и большинство у нас сегодня не сработало»

Ярослав Люзенков высказался о поражении «Сибири» от «Трактора».

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении в матче с «Трактором» (1:4).

«Хорошая боевая игра. Исполнители «Трактора» сегодня свои моменты забили. У нас второй период был неплохим. Забили бы еще один гол, и игра могла быть чуть другой.

Ключевой момент – мы пропустили вторую шайбу, и большинство у нас сегодня не сработало», – сказал Люзенков.