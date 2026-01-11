Пойнт об игре Кучерова: «Я впечатлен, это происходит каждый год. Он не только одарен, но и очень много работал, чтобы стать одним из лучших в НХЛ»

Брэйден Пойнт высоко оценил игру Никиты Кучерова.

Нападающий «Тампы » Брэйден Пойнт высказался об игре форварда Никиты Кучерова .

Россиян набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:2). На счету 32-летнего Кучерова стало 65 (22+43) очков в 39 играх в текущем сезоне. Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Кучеров продлил свою результативную серию до 9 игр. На этом отрезке он набрал 23 (9+14) очка.

«Меня это не то чтобы удивляет, но я впечатлен. Это происходит каждый год.

Я думаю, что во многом это связано не только с его талантом, но и с его целеустремленностью и трудовой этикой. Он наш лучший игрок, и он работает усерднее всех.

Он не только одарен, но и очень много работал, чтобы стать одним из лучших игроков в лиге», – сказал Пойнт.

