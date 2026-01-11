Валерий Каменский: «ИИ мог бы помочь при просмотре положений вне игры, проверке взятия ворот. Он везде применяется, КХЛ не будет отставать»

Каменский о КХЛ: ИИ везде применяется, мы не будем отставать в этом плане.

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский рассказал, как искусственный интеллект может помочь в развитии лиги.

– Искусственный интеллект мог бы помочь при просмотре положений вне игры, проверке взятия ворот. Наверняка он помог бы в маркетинге. Искусственный интеллект везде применяется, и КХЛ не будет отставать в этом плане.

– Что из своих обязанностей вы бы могли делегировать искусственному интеллекту?

– Во-первых, искусственный интеллект помог бы в дисциплинарном комитете увидеть грубости на льду, исключить их, наказывать. ИИ – новая и не изученная история, с которой надо работать, – сказал Каменский.

