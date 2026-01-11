«Трактор» выиграл 4-й матч подряд – сегодня 4:1 с «Сибирью», Светлаков сделал дубль. Команда Корешкова идет 5-й на Востоке
«Трактор» одержал 4-ю победу подряд в КХЛ.
«Трактор» обыграл «Сибирь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нападающий клуба из Челябинска Андрей Светлаков сделал дубль.
Эта победа стала 4-й подряд для команды тренера Евгения Корешкова.
На данный момент «Трактор» идет на 5-м месте в таблице Востока с 48 очками в 45 играх.
«Сибирь» занимает 9-е место на Востоке с 39 баллами в 45 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
