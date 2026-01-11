Бобровский о 3:2 с «Оттавой»: «Мы показали сильную игру во всех зонах, были умны как в обороне, так и в нападении. Важная победа»
Сергей Бобровский высказался о матче против «Оттавы».
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался о победе в матче против «Оттавы» (3:2).
Голкипер отразил 17 из 19 бросков по своим воротам.
«Хорошая, очень напряженная игра. Я думаю, мы играли быстро, показали сильную игру во всех зонах.
Мы были умны как в обороне, так и в нападении. Это было очень важно.
Каждая игра важна, особенно против соперника по дивизиону. Важная победа, важные очки для нас, мы рады двигаться дальше», – сказал Бобровский.
На данный момент «Флорида» идет на 7-м месте в Атлантическом дивизионе, «Оттава» – на 8-м.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости