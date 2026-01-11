Кожевников об Овечкине: «Закинуть тысячу шайб ему под силу. Если хватит здоровья, он еще пару лет поиграет в НХЛ»

Кожевников об Овечкине: закинуть тысячу шайб ему под силу.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что форвард «Вашингтона » Александр Овечкин может забить 1000 шайб в НХЛ .

«Я думаю, что он забьет еще много шайб в этом сезоне. Закинуть тысячу шайб ему под силу.

Думаю, если хватит здоровья, он еще пару лет поиграет в НХЛ», – заявил Кожевников.

На данный момент в активе 40-летнего Овечкина 916 голов в регулярках НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 993 шайбы.