Кожевников об Овечкине: «Закинуть тысячу шайб ему под силу. Если хватит здоровья, он еще пару лет поиграет в НХЛ»
Кожевников об Овечкине: закинуть тысячу шайб ему под силу.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может забить 1000 шайб в НХЛ.
«Я думаю, что он забьет еще много шайб в этом сезоне. Закинуть тысячу шайб ему под силу.
Думаю, если хватит здоровья, он еще пару лет поиграет в НХЛ», – заявил Кожевников.
На данный момент в активе 40-летнего Овечкина 916 голов в регулярках НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 993 шайбы.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости