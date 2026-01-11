Доми подрался с Маркусом Петтерссоном в матче «Торонто» и «Ванкувера». Форвард «Лифс» повалил защитника на лед
Хоккеисты «Торонто» и «Ванкувера» подрались в матче НХЛ.
Хоккеисты «Торонто» и «Ванкувера» подрались в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Инцидент произошел во 2-м периоде. Нападающий «Торонто» Макс Доми ростом 178 см подрался с защитником «Ванкувера» Маркусом Петтерссоном (195 см).
Потасовка закончилась тем, что Доми повалил Петтерссона на лед.
По итогам эпизода игроки получили по 5 минут штрафа за драку.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
