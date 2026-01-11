Доми подрался с Маркусом Петтерссоном в матче «Торонто» и «Ванкувера». Форвард «Лифс» повалил защитника на лед

Хоккеисты «Торонто» и «Ванкувера» подрались в матче НХЛ.

Хоккеисты «Торонто» и «Ванкувера» подрались в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Инцидент произошел во 2-м периоде. Нападающий «Торонто » Макс Доми ростом 178 см подрался с защитником «Ванкувера » Маркусом Петтерссоном (195 см).

Потасовка закончилась тем, что Доми повалил Петтерссона на лед.

По итогам эпизода игроки получили по 5 минут штрафа за драку.